Пушкинская карта продолжает открывать культурные возможности для молодёжи

С 1 января 2026 года программа «Пушкинская карта» перешла на обслуживание в банк ВТБ. При этом для пользователей сохраняются все ключевые преимущества: карта остаётся прежней, накопленные средства не сгорают, а правила участия в программе не меняются.

Обновление связано исключительно с технической сменой банка-оператора. Чтобы продолжить пользоваться всеми возможностями программы, молодым людям необходимо заново оформить (активировать) карту уже через ВТБ. Процесс максимально упрощён и занимает минимум времени.

«Пушкинская карта» остаётся важным инструментом государственной поддержки молодёжи, позволяя бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране — от театров и концертов до кино и выставок.

Программа способствует расширению кругозора, доступу к искусству и активному культурному досугу.

Дополнительно отметим, что с 2025 года «Пушкинская карта» включена в национальный проект «Семья», что подчёркивает её значимость в развитии культурной среды и поддержке молодого поколения.