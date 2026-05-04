Саратовцев ждет «Победа» на майские кинопоказы без билета!

Старейший саратовский кинотеатр «Победа» приготовил для горожан и гостей города настоящий подарок – серию бесплатных кинопоказов, которые продлятся с 5 мая по 1 июня.

Первая часть программы, с 5 по 15 мая, посвящена 81-й годовщине Великой Победы. Зрителей ждут любимые документальные фильмы «Мы в садовников играли» и «Дорога к Сталинграду», а также захватывающие военные картины: «Каруза», «Дорога на Берлин», «По зову сердца» и другие.

Но это еще не все! В течение мая в «Победе» также пройдут: тематический литературный вечер «Победный май», яркие концерты и встреча с командой поискового отряда «ЛизаАлерт».

А 1 июня, в День защиты детей, кинотеатр устроит для маленьких зрителей веселую киновикторину и специальный показ.

