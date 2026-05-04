Стартовал четвертый сезон конкурса #ЗнайНаших для растущих российских брендов

Фото: МинИнформ 64 Z

Стартовал четвертый сезон всероссийского конкурса для растущих российских брендов #ЗнайНаших. Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ.

«В новом сезоне к участию приглашаются малые и средние предприятия по различным направлениям. Главное нововведение 2026 года — выделение отдельного направления для технологических брендов. Всего предусмотрено более 10 номинаций, что позволяет охватить широкий спектр отраслей — от производства потребительских товаров до высокотехнологичных решений», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

За три предыдущих сезона в конкурсе приняли участие 31 тысяча компаний, из них поддержку получили 3 тысячи российских брендов. Все лучшие практики собраны на едином ресурсе.

Конкурс «Знай наших» — это реальный инструмент поддержки. Победители прошлых сезонов получили возможности и ресурсы, которые позволили увеличить продажи более чем в 3 раза.

Прием заявок на четвертый сезон конкурса продлится до 1 июня. Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями можно на официальном сайте: знайнаших.аси.рф.

