Саратовским работодателям пояснили, как правильно нанимать иностранцев

В муниципальных районах прошло разъяснение для нанимателей касательно трудоустройства иностранной рабочей силы.

В городе Балашове организовали зональное совещание, посвященное исполнению миграционного законодательства. На встрече присутствовали наниматели, использующие труд граждан других государств, из шести районов региона: Аркадакского, Балашовского, Романовского, Ртищевского, Самойловского и Турковского.

Главной целью мероприятия стало предупреждение нарушений закона и официальное оформление трудовых отношений со стороны работодателей. Открывая обсуждение, советник министра по внутренней региональной и муниципальной политике Саит Девличаров акцентировал, что строгое следование правовым нормам в данной области служит основой общественного спокойствия и безопасности в области.

Сотрудники Главного управления МВД РФ по Саратовской области, регионального Управления Министерства юстиции РФ, а также областного министерства труда и соцзащиты подробно разъяснили нанимателям порядок постановки на миграционный учет, сроки направления уведомлений и тонкости оформления патентов и разрешений на трудовую деятельность.

«Опыт проведения таких мероприятий показывает, что подавляющее большинство работодателей настроены на взаимодействие, и их запросы носят практический характер — как грамотно подготовить документацию или уложиться в установленные сроки. Задача органов власти всех уровней — не только штрафовать за недочеты, а сформировать условия, при которых следовать закону проще и выгоднее, чем его обходить. Мы отмечаем высокую заинтересованность предпринимателей в подобных личных консультациях, где можно напрямую обратиться к представителям МВД и Минюста. Такую практику мы непременно будем развивать», — подчеркнул министр внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области Александр Милованов.

Следующие зональные встречи пройдут в Аткарском, Ершовском, Питерском, Базарно-Карабулакском районах, а также в городе Саратове.