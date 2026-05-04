Саратовские железнодорожники встретились со звёздами советского хоккея

В историческом парке «Россия – моя история» состоялась торжественная встреча работников Приволжской железной дороги с легендами советского хоккея. Гостями мероприятия стали олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта СССР: Сергей Светлов, Владимир Мышкин, Евгений Давыдов, Василий Первухин, Александр Волчков, а также директор Центра легендарного хоккея «Возрождение» Александр Старостин.

В ходе встречи железнодорожники смогли лично пообщаться с кумирами: задать вопросы о начале их спортивной карьеры, памятных матчах и участии в легендарном финале Кубка Канады 1981 года. После беседы все желающие сфотографировались с чемпионами и получили автографы.