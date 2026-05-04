Волонтеры группы "Неравнодушные сердца" ежедневно формируют помощь для бойцов СВО

Волонтеры группы "Неравнодушные сердца" Даниловского сельского Дома культуры Аткарского района под руководством члена партии "Единая Россия", активистки партийного проекта "Женское движение Единой России" Ольги Симогостицкой ежедневно собираются вместе, стремясь внести свой вклад в поддержку участников специальной военной операции.

"Наша работа направлена на обеспечение бойцов на передовой необходимыми вещами и домашней едой, а также на защиту позиций. Волонтёры шьют подушки и валики, сушат и фасуют сухари, изготавливают перевязочный материал и наборы "сухого душа", собирают медикаменты и продукты питания – это только часть той большой работы, которой мы занимаемся каждый день.

Вместе мы принимаем активное участие в формировании помощи, которую оказываем непосредственно тем ребятам, которые работают на передовой. Все что мы можем, мы, безусловно, будем делать", - сказала Ольга Симогостицкая.

