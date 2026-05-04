За минувшие выходные дни участницы "Женского движения Единой России" сплели три масксети для СВО

За минувшие выходные дни участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", женсовета сплели 3 маскировочных сети, нарезали рулон ткани, подготовили к плетению 19 основ, оплели и упаковали 6 масксетей.

15 человек, в том числе местный координатор проекта "Женское движение Единой России" Наталья Ведерникова, активистки Ольга Аубекирова, Галина Аубикерова, Татьяна Бурцева, Татьяна Широкова, Татьяна Ивашова, Татьяна Семикопова, Галина Исимбаева, Юлия Черевань, Маргарита Аймешева, Елена Грядкина и Ольга Волкова показали настоящий пример сплоченности, трудолюбия и милосердия.

Каждая сеть это защита наших бойцов. Бесперебойная работа пунктов плетения - это важный шаг приближающий долгожданную победу! Ждем наших ребят, верим в защитников и продолжаем трудиться!

Благодарим всех, кто находит время и возможность, несмотря на домашние дела, прийти в пункты плетения, тех, кто находит возможность помочь финансово. Победа будет за нами!", - отметила Наталья Ведерникова.

Всесторонняя поддержка бойцов СВО - приоритетное направление Народной программы партии "Единая Россия".