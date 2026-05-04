Участницы "Женского движения Единой России" навестили тружениц тыла в преддверии Дня победы

Сотрудники медико-санитарной части, участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", женсовета, в преддверии Дня Победы навестили на дому тружениц тыла, чтобы поздравить их с наступающим праздником и проверить состояние здоровья.

"Подобные инициативы, когда активисты помогают организовать медицинские осмотры ветеранов на дому, регулярно проводятся в нашем районе. Это часть адресной поддержки пожилых людей, которым трудно посещать поликлиники самостоятельно. Мы взаимодействуем с местными учреждениями здравоохранения для организации выезда врачей, включая узких специалистов, на дом к ветеранам.

Бригада специалистов провела осмотр: взяла необходимые анализы, измерила давление, сделала ЭКГ и пульсоксиметрию. По результатам обследования были даны персональные рекомендации по сохранению здоровья.

В ответ ветераны сердечно поблагодарили врачей за чуткость и внимание", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в ЗАТО Светлый Елена Власова.