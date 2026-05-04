В Саратове состоялся городской чемпионат по велоспорту

В Саратове состоялся городской турнир по велоспорту.

Мероприятие прошло на улице Набережная Космонавтов. Участники соревновались в дисциплине «шоссейный критериум» на дистанции от 20 до 40 километров. Несмотря на ветреную и солнечную погоду, спортсмены продемонстрировали стойкость и стремление к победе. Эти условия придали гонке особую динамику и привлекательность для зрителей.

"Поздравляем всех, кто занял призовые места, и желаем дальнейших успехов! Мы уверены: Саратов поддерживает спорт, а весна дает энергию для новых достижений!" - приветствовало спортсменов руководство города.