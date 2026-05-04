Минувшей ночью над Саратовской областью сбили несколько украинских беспилотников

В период с девяти часов вечера третьего мая до восьми утра четвертого мая по местному времени силами противовоздушной обороны, находящимися на дежурстве, было перехвачено и ликвидировано 117 украинских дронов самолетной схемы.

Эти аппараты были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей, а также Московского региона.

Такие сведения предоставило Министерство обороны Российской Федерации.