Санавиация спасла двух тяжелых пациентов в первые дни мая

Во время недавних праздников мобильная медицинская команда Саратовской областной детской клинической больницы (СОДКБ) осуществила транспортировку двух пациентов, чьё состояние оценивалось как критическое. Согласно информации, опубликованной медицинским учреждением в социальных сетях, специалисты оперативно вылетели в населенный пункт Александров Гай. Там, из местной центральной районной больницы, они забрали младенца мужского пола, возрастом всего два месяца, страдавшего от серьёзных неврологических нарушений.

Новорождённый был благополучно доставлен в региональную детскую больницу. В настоящее время он находится под наблюдением в отделении реанимации для новорождённых. Перелёт ребёнок перенёс удовлетворительно. Медицинский персонал осуществляет непрерывный мониторинг его самочувствия.

Второй пациент, нуждавшийся в медицинской помощи, — это девушка 16 лет. Она стала жертвой дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на прошлой неделе. Ранее она проходила лечение в СОДКБ, однако теперь её перевезли в Москву, в одну из федеральных клиник. Там ей предстоит пройти курс хирургических вмешательств.