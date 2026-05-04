Саратовская усадьба купчихи Матеровой признана памятником архитектуры

Объект культурного наследия регионального значения - усадьба купчихи Евгении Матёровой в Саратове - получил официальный статус. Решением областного комитета по культурному наследию, утвержденным после проведения историко-культурной экспертизы, в единый реестр внесен весь усадебный ансамбль, включающий главное здание и флигель, расположенные по адресу: улица Дзержинского, 29.

Исследование установило, что строительство усадебного комплекса было инициировано самой Евгенией Матёровой. Проект разработал в 1904 году выдающийся саратовский зодчий Алексей Салько по заказу владелицы.

Для главного дома под охрану попадает декоративное оформление фасада. Здание отличается симметрией, с двумя боковыми выступами-ризалитами, украшенными аттиками, и центральной арочной аркой для проезда. Оконные проемы обрамлены наличниками ступенчатого профиля с замковым камнем в виде бриллиантового руста, а также фигурные наличники с капителями и консолями. Во дворе окна имеют плоские наличники с прямой клинчатой перемычкой. Флигель, расположенный вглубь квартала, имеет асимметричную планировку. Его фасад украшен венчающим и межэтажным карнизами, а также пилястрами с капителями разнообразных форм.

Владимир Мухин, министр и председатель комитета по культурному наследию, подчеркнул: "Алексей Салько, один из наиболее выдающихся саратовских архитекторов, автор множества зданий, составляющих исторический облик нашего города, разработал проект усадьбы. Сохранившиеся фасады этих новых памятников обладают высокой историко-архитектурной и художественной ценностью, а авторский стиль мастера прослеживается в каждой детали".