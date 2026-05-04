В зоне СВО при выполнении воинского долга погибли саратовские жители

В ходе проводимой специальной военной операции Саратовскую область постигла новая утрата: погибли несколько её уроженцев. По сообщениям районных администраций, речь идет о Павле Мезенцеве, уроженце Ершовского района, Владимире Бекетове из Ивантеевского района и Владиславе Алексееве, представлявшем Краснопартизанский район.

Подробности о жизни и службе погибших военнослужащих со стороны представителей власти не разглашаются. Церемонии прощания с Павлом Мезенцевым и Владиславом Алексеевым состоятся 4 мая.

Следует отметить, что это не первое известие о гибели земляков в зоне проведения СВО. Ранее сообщалось о смерти троих других саратовских военнослужащих: Алексея Голованова, Вячеслава Объедкова и Павла Мордвинова.