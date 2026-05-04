Ночью Саратовской области вновь угрожали украинские беспилотники

В Саратовском регионе ночью 4 мая был введен режим опасности в связи с возможной атакой с воздуха с использованием беспилотников. О данном уведомлении граждан проинформировала система оповещения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) посредством смс-сообщений.

До этого момента аэропорт «Гагарин», расположенный в Саратове, прекратил свою операционную деятельность.

Следует отметить, что Вооруженные силы Украины неоднократно совершали удары по Саратовской области с воздуха. Самая недавняя атака произошла в ночь на 30 апреля.