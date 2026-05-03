Ко Дню Победы в областных учреждениях культуры пройдут торжественные мероприятия

В преддверии Дня Победы в областных учреждениях культуры пройдут торжественные мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и патриотических традиций

4 мая 2026 года в 09:00 в театральном зале Дворца культуры «Россия» состоится заключительный этап областного фестиваля патриотической песни «Победы негасимый свет».

Фестиваль объединит лучших исполнителей региона, прошедших конкурсный отбор.

Участники представят вокальные номера, посвящённые мужеству, героизму и любви к Отечеству. По итогам конкурсной программы жюри определит победителей, которые будут награждены в рамках торжественной церемонии.

Мероприятие открыто для широкой аудитории, вход свободный.

Для зрителей, не имеющих возможности присутствовать лично, организована онлайн-трансляция мероприятия.

Присоединиться к просмотру можно по ссылке: https://clck.su/QNIkb.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке: https://clck.su/mzeoS.