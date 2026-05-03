Мария Усова: «Единая Россия» уделяет большое внимание вопросам здравоохранения и семьи

По итогам окружного форума в Санкт-Петербурге «Единой Россией» выработаны предложения по 5 направлениям

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России», гендиректор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова сообщила, что в Санкт-Петербурге состоялся Четвертый окружной форум «Единой России» под названием «Есть результат!». Основными направлениями обсуждения стали вопросы здравоохранения и меры поддержки семей с детьми.

Мария Викторовна акцентировала внимание на том, что партия последовательно занимается этими областями на разных уровнях. ВЧетвертый окружной форум «Единой России» (фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, амбулатории), а также проведена капитальная реконструкция почти 8 тысяч объектов. Усова регулярно информирует о прогрессе в повышении качества медицинской помощи в своем избирательном округе. В качестве свежих примеров можно привести закупку современного высокотехнологичного оборудования для Балашовской районной больницы и обустройство модульной женской консультации на базе больницы в городе Ртищево.

Поддержка семей с детьми также находится под пристальным вниманием. Принятые в апреле депутатами Саратовской областной Думы решения, касающиеся студенческих и многодетных семей, служат тому подтверждением.

По итогам форума в Санкт-Петербурге «Единая Россия» выработала ряд предложений по пяти ключевым направлениям. Среди них: внедрение принципа «единого окна» для многодетных семей на портале «Госуслуги», комплексное развитие инфраструктуры для помощи молодым семьям, модернизация и оснащение объектов культуры на региональном и муниципальном уровнях, создание цифровой платформы «Здоровье» и организация оперативной диспансеризации для участников специальной военной операции, вернувшихся домой.

На сегодняшний день в Народную программу поступило свыше 850 тысяч предложений. Все они пройдут детальную проработку, чтобы наиболее актуальные из них не только вошли в программный документ партии, но и в дальнейшем трансформировались в конкретные государственные решения.