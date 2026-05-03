Саратовский «Сокол» в гостях обыграл ульяновскую «Волгу»

Футболисты саратовского «Сокола» одержали победу на выезде в Ульяновске, обыграв местную «Волгу» 3 мая. Хозяева поля стремились к реваншу, ведь в прошлой встрече победа также осталась за саратовцами. Однако и этот матч завершился минимальным поражением «Волги» — 0:1.

Единственный мяч в игре был забит на 62-й минуте. Автором гола стал саратовский легионер Амир Кахриманович, реализовавший пенальти. Эта точная стрельба с 11-метровой отметки принесла команде три очка и уверенность перед следующими играми.

Следующий матч бело-синие проведут на домашнем поле 10 мая. Соперником станет костромской «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00.