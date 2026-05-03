В области подвели итоги конкурса творческих работ о работе следователей

В следственном управлении СК России по Саратовской области подвели итоги первого этапа ежегодного конкурса творческих работ о деятельности ведомства. Участие приняли дети и взрослые в номинациях «Изобразительное искусство», «Художественное слово», «Авторское слово» и «Декоративно-прикладное искусство». Победителей определили в трех возрастных категориях.

Среди юных художников (8–14 лет) первое место заняла Лилия Анисимова из Пугачевского района с работой «На страже закона». В старшей группе (15–25 лет) победила Софья Шевелёва из Саратовского художественного училища. В возрастной категории 26 лет и старше лучшей признана Г.А. Королькевич из ДК «Мелиоратор». В номинации «Декоративно-прикладное искусство» среди коллективов отмечен 9 «А» класс школы №18 Саратова.

Конкурсные работы были посвящены работе следователей, правосудию и служению закону. Победители регионального этапа представят Саратовскую область на всероссийском уровне.