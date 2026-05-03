Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 17:04

В Ртищево руководитель следственного отдела провел прием участников СВО

В области руководитель следственного отдела провел прием участников СВО
Источник:kp.ru

В Ртищево руководитель межрайонного следственного отдела Денис Плясунов провел личный прием участников СВО и членов их семей. Встреча прошла в администрации района при участии сотрудников ведомства, прокуратуры и военкомата.

На прием обратились пятеро граждан. Вопросы касались мер социальной поддержки и решения бытовых проблем. Каждому заявителю даны подробные разъяснения в пределах компетенции.

Принятые заявления поставлены на контроль. Решение вопросов находится на личном контроле руководителя отдела.