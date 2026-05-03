НовостиОбщество3 мая 2026 17:03

Следователь СК провела беседу со школьниками Маркса ко Дню Победы

Источник:kp.ru
Фото: Следком 64

В преддверии Дня Победы старший следователь Марксовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Саратовской области Екатерина Карагодина провела беседу с учащимися средней школы №3 города Маркса. Она рассказала школьникам о ключевых этапах Великой Отечественной войны, уделив особое внимание 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. Следователь подчеркнула, что уважение к ветеранам, забота о них и сохранение исторической памяти — нравственный долг каждого гражданина.

Особый акцент был сделан на героизме фронтовиков и тружеников тыла, на том, какой высокой ценой была завоевана Победа. Учащиеся узнали о значимых датах воинской славы России и о важности преемственности поколений. Екатерина Карагодина призвала школьников бережно относиться к истории своей страны.

В завершение встречи участники обсудили значение патриотизма и ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной войне. Подобные мероприятия способствуют формированию у молодежи чувства гордости за Родину и уважения к подвигу предков.