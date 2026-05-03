Ремонт ДК в Альшанке: подрядчик исправляет выявленные недостатки

В Доме культуры села Альшанка Екатериновского района подрядная организация приступила к исправлению допущенных ранее недочетов при ремонте.

Как напомнил канал помощников депутата Госдумы, ранее жители Екатериновского района рассказали Николаю Панкову о своих переживаниях по поводу хода ремонта дома культуры в с. Альшанка. По их мнению, подрядчик использовал некачественные материалы во время укладки пола.

Ремонт дома культуры для сельчан долгожданный. Поэтому депутат Госдумы инициировал совещание в Минстрое области с приглашением подрядчика и Госстройнадзора. В результате надзорный орган взял на контроль проведение ремонтных работ. А подрядчик признал технические ошибки во время монтажа лагов. На этих выходных организация приступила к укладке нового пола.

«Жители много лет ждали ремонта дома культуры. Деньги на это выделены бюджетные. Поэтому спрос с подрядчика будет строгим. Хорошо, что организация вовремя признала свои ошибки и исправляет их. Наша общая задача - провести ремонт качественно, чтобы обновлённый дом культуры много лет служил людям», - отметил Панков.