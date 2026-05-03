На самотечном коллекторе Энгельса продлевается подготовительный этап

В Энгельсе продолжаются аварийно-восстановительные работы на самотечном коллекторе. Врио главы города лично контролирует ход работ. Привлечено дополнительное насосное оборудование и тяжелая техника для подготовки монтажа. Из-за более глубокого обследования выявлены новые участки коллектора, требующие аварийной замены, поэтому подготовительный этап продлится до завтрашнего дня.

Все необходимые материалы, в том числе участок трубы под замену, уже доставлены на место. С 15:00 началось постепенное повышение давления в системе водоснабжения многоквартирных домов. Ожидается, что в течение некоторого времени вода в полном объеме будет подаваться жителям. В зоне МКД в усиленном режиме работают бригады водопонижения.

МУП «Энгельс-водоканал» и МКУ «Городское хозяйство» продолжают работу. Власти приносят извинения за временные неудобства и просят жителей набраться терпения. Ситуация находится на личном контроле, все возможные меры для скорейшего завершения работ принимаются.