В Саратовской области волонтеры привели в порядок более 800 воинских могил

Фото: Политика и общество

В Саратовской области продолжается вахта памяти. Ассоциация «Апрель» в рамках проекта «Поклон» ведет системное восстановление захоронений участников Великой Отечественной войны. С конца марта волонтеры организации и активисты партнерских объединений трудятся на кладбищах региона. Особое внимание уделяется заброшенным и неухоженным могилам фронтовиков, за которыми долгое время никто не ухаживал.

На сегодня уже приведено в порядок более 800 воинских захоронений. Работы не прекращаются. Волонтеры призывают всех неравнодушных жителей присоединиться к проекту, чтобы отдать дань памяти героям, ценой жизни отстоявшим Победу. Сообщается, что работы будут продолжаться.

Проект «Поклон» направлен на оказание ресурсной помощи в благоустройстве захоронений. Любой желающий может стать частью этой важной миссии. Информация о проекте опубликована в паблике «Политика и общество».