Игорь Молчанов проверил весеннее благоустройство в центре Саратова

Фото: Игоря Молчанова

Игорь Молчанов оценил ход весенних работ по благоустройству на проспекте Столыпина и площади Кирова. Ранее главе Фрунзенского района была поставлена задача заменить повреждённое плиточное покрытие на площади Кирова. Работы необходимо завершить до 8 мая. Молчанов лично убедился, что всё идёт по графику, а глава района подтвердил обозначенные сроки.

Районная администрация также демонтировала рекламную конструкцию у здания цирка — жители давно просили об этом. После демонтажа пространство стало более открытым и ухоженным. Сейчас районные службы завершают покраску малых архитектурных форм на проспекте. Руководителям благоустройства поручили активизировать высадку цветов и оформление цветников, в том числе на площади Кирова.

Молчанов подчеркнул, что необходимо усилить взаимодействие с управляющими компаниями и объектами торговли. Многие предприниматели уже включились в весенние работы: заказывают вазоны и цветы, планируют ремонт. Главам районов рекомендовано регулярно проводить обходы общественных территорий для контроля качества благоустройства.