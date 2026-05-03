НовостиОбщество3 мая 2026 12:23

Хаски-донор из приюта Энгельса спасает жизни собак

Хаски из «Верного друга» отлично знает поводок и команды
Фото: "Верный друг" г. Энгельс

В энгельсском приюте «Верный друг» живет хаски по кличке Вьюга, которая выполняет важную миссию – спасает жизни других собак. Она является почетным донором крови. Волонтеры уже сбились со счета, скольким сородичам она помогла справиться с пироплазмозом – тяжелой болезнью, при которой счет идет на часы. Очередным пациентом стал домашний лабрадор с острой почечной недостаточностью.

Во время процедуры Вьюга ведет себя удивительно: «Она покорно дает свою лапу и лежит, пока не скажут, что можно встать, будто зная, насколько это важно», – рассказывают зоозащитники. При этом хаски уже не первый год ждет своего человека. За это время она успела стать мамой – ее щенки благополучно обрели хозяев.

В приюте подчеркивают, что Вьюга опровергает стереотипы о хаски: она обожает заниматься с детьми на киноплощадке, смелая, быстро обучается командам и отлично ходит на поводке. «Умница, красавица», – говорят о ней сотрудники. Они называют её своей звездочкой и верят, что за доброту Вселенная обязательно подарит Вьюге настоящий дом. Уточнить информацию о собаке можно по телефону 8-960-343-67-87.