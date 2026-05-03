Усадьба Матёровой на Дзержинского стала объектом культурного наследия

Усадьба Матёровой в Саратове признана объектом культурного наследия местного значения. Особый статус получил весь ансамбль домов на улице Дзержинского, 29, включая главный дом и флигель. Соответствующий приказ утвердил комитет культурного наследия области после организованной историко-культурной экспертизы. Застройка участка произведена по инициативе купчихи Евгении Матёровой, а проект в 1904 году выполнил известный архитектор Алексей Салько.

Предметом охраны главного дома стало оформление фасада: симметричная композиция с двумя ризалитами, аттиками и центральной проездной аркой. Окна обрамлены наличниками ступенчатого профиля. Флигель имеет асимметричную композицию, его фасад декорирован карнизами, пилястрами и капителями. «Проект выполнил Алексей Салько — один из самых ярких саратовских архитекторов, автор многих зданий, формирующих исторический облик города, — отметил председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин. — Почерк мастера читается в каждой детали».

Решение принято для сохранения историко-архитектурной и художественной ценности зданий. Новый статус налагает ограничения на перестройку и реконструкцию, но позволяет проводить научную реставрацию. Усадьба Матёровой пополнила список охраняемых объектов, формирующих уникальный облик Саратова.