Посадка леса на острове: тысячи сеянцев, технику и инвентарь доставили буксирным судном

В рамках весеннего лесокультурного сезона на Карачаровском острове, находящемся в ведении Заволжского лесхоза, ведутся лесопосадочные работы. Всего запланировано высадить 28 тысяч сеянцев лиственных пород, устойчивых к местным условиям.

Накануне специалисты высадили порядка 14 тысяч сеянцев лиственных пород. Сегодня перед бригадой стоит аналогичная задача – высадить ещё 14 тысяч сеянцев и создать по итогу 7 га нового леса.

«Посадочный материал, а также вся необходимая лесопосадочная техника и инвентарь, а это трактор с посадочной машиной и мечи Колесова, мы перебросили на остров с помощью буксирного судна. Бригада работников добиралась на маломерном судне. Завершить посадки, к которым мы приступили вчера, рассчитываем к вечеру, если позволит погода», - рассказал директор ГАУ СО «Заволжский лесхоз» Максим Милкин.

«Весенние лесокультурные работы находятся сейчас в активной фазе. По нашим прогнозам, со дня на день лесохозяйственные учреждения региона преодолеют планку в 500 га лесных культур, созданных на территории лесного фонда», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Напомним, по поручению губернатора Романа Бусаргина в 2026 году воспроизводство лесов будет обеспечено на уровне не менее 4 тыс. га.