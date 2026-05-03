В День Победы Вольский драмтеатр бесплатно покажет спектакль о Героях СВО

В День Победы, 9 мая, Вольский драматический театр приглашает зрителей на бесплатный показ спектакля «Шахтёрская дочь», посвящённого героям специальной военной операции. Начало в 13:00. Постановка создана по поэме донецкой поэтессы Анны Ревякиной — члена Союза писателей ДНР и Союза писателей России. Режиссёр-постановщик — Мария Оссовская.

Действие разворачивается в Донбассе в 2014 году. Это пронзительная история девушки, которая уходит на передовую, чтобы заменить погибшего отца. «Шахтёрская дочь» — не просто рассказ о девушке-снайпере, а глубокий монолог о судьбах людей, чьи жизни навсегда изменила война, но чей внутренний свет не погас под тяжестью угольной пыли и пепла.

Спектакль идёт в жанре художественного чтения: никаких декораций, только актёры, звучащее слово и воображение зрителя. Вход свободный. Приглашаются все желающие почтить память героев и прикоснуться к истории, рассказанной со сцены. 0+