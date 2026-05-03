Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 12:05

В музее Чернышевского открылась экспозиция с ароматами прошлого

«Дом Чернышевских»: посетителей встретят запахи ладана и хлеба
Источник:kp.ru
Фото: Мэрия

Фото: Мэрия

В музее-усадьбе Чернышевского открылась новая экспозиция «Дом Чернышевских». Она воссоздаёт атмосферу городской усадьбы XIX века — с укладом, традициями и запахами. В центре внимания — детство и юность Николая Гавриловича, его семья, воспитание и образование. Голосом писателя (в аудиозаписях) здесь звучат отрывки из «Автобиографии»: о маме, папе, бабушке.

Особенность экспозиции — ароматические инсталляции. В приёмной пахнет ладаном, в столовой — свежим хлебом, а в мезонине — шиповником. Это делает прогулку по усадьбе почти осязаемой. Музей открыт со вторника по воскресенье, с 10:00 до 18:00.

Экспозиция доступна по «Пушкинской карте». Посетители смогут не только увидеть, но и услышать, и даже вдохнуть историю. Семейный портрет Чернышевских оживает на глазах.