В музее Чернышевского открылась экспозиция с ароматами прошлого

В музее-усадьбе Чернышевского открылась новая экспозиция «Дом Чернышевских». Она воссоздаёт атмосферу городской усадьбы XIX века — с укладом, традициями и запахами. В центре внимания — детство и юность Николая Гавриловича, его семья, воспитание и образование. Голосом писателя (в аудиозаписях) здесь звучат отрывки из «Автобиографии»: о маме, папе, бабушке.

Особенность экспозиции — ароматические инсталляции. В приёмной пахнет ладаном, в столовой — свежим хлебом, а в мезонине — шиповником. Это делает прогулку по усадьбе почти осязаемой. Музей открыт со вторника по воскресенье, с 10:00 до 18:00.

Экспозиция доступна по «Пушкинской карте». Посетители смогут не только увидеть, но и услышать, и даже вдохнуть историю. Семейный портрет Чернышевских оживает на глазах.