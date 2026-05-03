Завершена оценка уровня открытости бюджетных данных муниципальных образований Саратовской области

По итогам мониторинга, проведенного министерством финансов области, определен уровень открытости бюджетных данных муниципальных районов, муниципальных и городских округов Саратовской области за 2025 год.

Анализ проводился по девяти направлениям, включая: первоначальный бюджет, внесение изменений в решение о бюджете, промежуточная и годовая отчетность, аналитические данные, финансовый контроль, проект бюджета, публичные сведения о деятельности муниципальных учреждений Саратовской области и уровень общественного участия в бюджетных вопросах.

По результатам мониторинга в прошедшем году 25 муниципальных образований отнесены к группе с высоким уровнем открытости бюджетных данных, 16 – с удовлетворительным. Уже седьмой год ни одно муниципальное образование не вошло в группу аутсайдеров. Лидерами рейтинга, набрав максимально возможный балл, стали Балаковский район и город Саратов.

Результаты оценки муниципальных образований по уровню открытости бюджетных данных и итоговый рейтинг муниципальных образований области размещены на портале «Открытый бюджет Саратовской области» в разделе «Паспорта муниципальных образований».