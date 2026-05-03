На набережной Балаково высадят 400 деревьев и кустарников

Фото: Сергея Барулина

В Балаково на набережной у моста Победы началась масштабная высадка зелёных насаждений. Здесь появятся дубы, ивы, берёзы, туи и другие растения — всего около 400 деревьев и кустарников. Работы уже идут и планируются к завершению в ближайшее время.

Как сообщил глава района Сергей Барулин, ранее сотрудники «Комбината благоустройства» засеяли территорию газоном. «Сейчас деревья высаживают на общественной территории. Озеленение набережной — важный этап благоустройства. Это пространство станет более уютным для прогулок и отдыха жителей и гостей города», — заявил Барулин.

Новая прогулочная зона постепенно обретает законченный вид. 400 деревьев и кустарников — это не просто цифра, а вклад в экологию и комфорт сотен семей. Балаковцы скоро получат ещё одно любимое место для отдыха у воды.