Всероссийский театральный фестиваль имени Ермаковой получил президентский грант

Фото: Культурный регион 64

Всероссийский молодёжный театральный фестиваль имени народной артистки СССР В.А. Ермаковой получил грант Президентского фонда культурных инициатив. Этот статус позволит расширить программу и вывести мероприятие на новый уровень. Фестиваль, который уже стал важной частью культурной жизни Саратова, в этом году сменит формат.

В программу войдут две творческие лаборатории, а также насыщенная городская программа. Гостей и участников ждут не только спектакли, но и образовательные события, встречи с мастерами сцены и показы экспериментальных работ. Благодаря гранту фестиваль сможет привлечь больше участников из разных регионов страны.

Фестивальные события запланированы на осень 2026 года. Организаторы обещают опубликовать подробную программу в ближайшее время. Следите за анонсами — предстоящий фестиваль обещает стать одним из самых ярких театральных событий года в регионе.