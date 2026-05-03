Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 11:53

Во Дворце культуры «Россия» пройдет фестиваль «Победы негасимый свет»

Лучшие исполнители региона споют о мужестве и любви к Родине
Источник:kp.ru

В преддверии Дня Победы в областных учреждениях культуры проходят торжественные мероприятия. 4 мая в 09:00 в театральном зале Дворца культуры «Россия» состоится заключительный этап фестиваля патриотической песни «Победы негасимый свет». Он объединит лучших исполнителей региона, прошедших конкурсный отбор. Участники представят номера, посвященные мужеству, героизму и любви к Отечеству.

По итогам конкурсной программы жюри определит победителей, которые будут награждены в рамках торжественной церемонии. Фестиваль открыт для широкой аудитории, вход свободный. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организована онлайн-трансляция. Присоединиться к просмотру можно по ссылке, а с подробной программой — ознакомиться по другой.

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти и патриотических традиций. Подобные фестивали помогают молодежи прикоснуться к героическому прошлому и воспитать уважение к ветеранам. Приходите сами и приводите детей — вместе споем песни Победы.