Во Дворце культуры «Россия» пройдет фестиваль «Победы негасимый свет»

В преддверии Дня Победы в областных учреждениях культуры проходят торжественные мероприятия. 4 мая в 09:00 в театральном зале Дворца культуры «Россия» состоится заключительный этап фестиваля патриотической песни «Победы негасимый свет». Он объединит лучших исполнителей региона, прошедших конкурсный отбор. Участники представят номера, посвященные мужеству, героизму и любви к Отечеству.

По итогам конкурсной программы жюри определит победителей, которые будут награждены в рамках торжественной церемонии. Фестиваль открыт для широкой аудитории, вход свободный. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организована онлайн-трансляция. Присоединиться к просмотру можно по ссылке, а с подробной программой — ознакомиться по другой.

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти и патриотических традиций. Подобные фестивали помогают молодежи прикоснуться к героическому прошлому и воспитать уважение к ветеранам. Приходите сами и приводите детей — вместе споем песни Победы.