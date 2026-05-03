В майские праздники посетите выставку к 140-летию музея краеведения

В Саратовском областном музее краеведения продолжает работать выставка «Одним штрихом… К 140-летию музея краеведения: 9 предметов из 9 филиалов». На ней представлены яркие экспонаты из каждого филиала, отражающие уникальность коллекций. Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что большинство филиалов создавались по инициативе местных жителей и общественных организаций, и каждый из них имеет своё лицо.

Посетители увидят одну из самых маленьких книг в мире, экспонат из Новоузенска, связанный с пейзажами «Властелина колец», реликвию богатейшего семейства Екатериненштадта. Гости знакомятся со стереоскопом — прообразом современных 3D-очков, узнают о талантливом механике-самоучке и его пожарном насосе, а также видят платье, принадлежавшее прототипу Анки-пулемётчицы из фильма «Чапаев».

Директор музея Дмитрий Кубанкин подчеркнул, что выставка — один из подарков жителям и гостям города в год 140-летия музея. Она будет экспонироваться до конца июля 2026 года.