Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 11:52

В майские праздники посетите выставку к 140-летию музея краеведения

В музее показывают самую маленькую книгу в мире и платье Анки-пулемётчицы
Источник:kp.ru
Фото: Культурный регион 64

Фото: Культурный регион 64

В Саратовском областном музее краеведения продолжает работать выставка «Одним штрихом… К 140-летию музея краеведения: 9 предметов из 9 филиалов». На ней представлены яркие экспонаты из каждого филиала, отражающие уникальность коллекций. Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что большинство филиалов создавались по инициативе местных жителей и общественных организаций, и каждый из них имеет своё лицо.

Посетители увидят одну из самых маленьких книг в мире, экспонат из Новоузенска, связанный с пейзажами «Властелина колец», реликвию богатейшего семейства Екатериненштадта. Гости знакомятся со стереоскопом — прообразом современных 3D-очков, узнают о талантливом механике-самоучке и его пожарном насосе, а также видят платье, принадлежавшее прототипу Анки-пулемётчицы из фильма «Чапаев».

Директор музея Дмитрий Кубанкин подчеркнул, что выставка — один из подарков жителям и гостям города в год 140-летия музея. Она будет экспонироваться до конца июля 2026 года.