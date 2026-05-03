В Саратовской области реализуют проекты по благоустройству и развитию инфраструктуры

В рамках программы поддержки местных инициатив в 2026 году стартует реализация новых проектов, направленных на благоустройство общественных пространств и модернизацию инфраструктуры. Так, в Марксе появится современная зона отдыха на территории Городского пляжа. В планах — завоз песка, установка перголы, кабинок для переодевания, скамеек и урн. Общий бюджет проекта составляет 2,4 млн рублей: из них 2 млн — областная субсидия, 0,3 млн — средства местного бюджета, а 0,1 млн — инициативные платежи.

В селе Альшанка Екатериновского района благоустроят общественную территорию: будет уложена тротуарная плитка, проведено освещение, установлены пергола, скамейки и урны. Стоимость работ — 2,3 млн рублей, включая 1,5 млн субсидии, 0,2 млн из местного бюджета и 0,6 млн инициативных средств.

Жителей села Свердлово Калининского района ждёт ремонт водопровода. На модернизацию сетей выделено 3,5 млн рублей: 1,5 млн — субсидия, 0,3 млн — средства местного бюджета, а 1,7 млн — инициативные платежи.

«Мы видим, что проекты в основном касаются улучшения условий в районах. К примеру, самыми многочисленными являются проекты по ремонту систем водоснабжения, благоустройству мест отдыха, установке детских игровых и спортивных площадок. И важно, что их выбирают сами жители. Благодаря собственной инициативе активные граждане решают проблемы в районах, делая свою жизнь и жизнь своих соседей лучше и комфортнее», — рассказала министр финансов области Ирина Бегинина.

Всего в регионе на областной конкурс инициативных проектов в этом году было подано 262 заявки. Для реализации конкурсная комиссия отобрала 147 проектов на общую сумму 256 млн рублей. Из них 170 млн рублей будет обеспечено за счёт средств областного бюджета.