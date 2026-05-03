Саратовцам предоставили памятку о повышении бдительности при угрозе теракта

Памятка о повышении бдительности при угрозе террористического акта

Основные правила поведения:

•Контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно в местах массового скопления людей: на транспорте, в торговых центрах, культурно-развлекательных и спортивных объектах

•Знайте резервные выходы из помещений, где вы находитесь.

•Обращайте внимание на подозрительных людей, их поведение, а также на бесхозные предметы, которые не соответствуют обстановке. Сообщайте обо всём подозрительном в правоохранительные органы по телефонам 102 или 112.

•Не принимайте от незнакомцев пакеты, сумки или другие предметы, не оставляйте свой багаж без присмотра.

•Не подбирайте бесхозные вещи, даже если они выглядят привлекательно. В них могут быть спрятаны взрывные устройства. Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

•Если началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

•Старайтесь не поддаваться панике — паника может спровоцировать террористов и помешать работе спецслужб.

Действия при обнаружении подозрительного предмета:

•Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.

•Немедленно сообщите о ней в правоохранительные органы по телефонам 102 или 112.

•Зафиксируйте время и место обнаружения.

•Отойдите на безопасное расстояние и постарайтесь предупредить окружающих об опасности.

•Дождитесь прибытия специалистов, не предпринимая самостоятельных действий.

Признаки подозрительного предмета:

•присутствие проводов, антенн, изоленты, шпагата, верёвок, скотча;

•шум (тиканье часов, щелчки и т. п.);

•наличие элементов питания (батареек);

•растяжки из проволоки, верёвок, лески;

•необычное размещение предмета;

•наличие предмета, несвойственного для данной местности;

•специфический запах.

При получении угрозы по телефону:

•будьте спокойны, не прерывайте говорящего;

•постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также текст угрозы;

•не кладите трубку по окончании разговора;

•с другого телефона немедленно сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

Важно: ваши своевременные и правильные действия могут спасти жизни и помочь спецслужбам оперативно реагировать на угрозу.