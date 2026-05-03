Саратовский боец Александр Козин посмертно награжден медалью «За отвагу»

Житель Ершовского района Саратовской области Александр Козин посмертно награжден медалью «За отвагу». Во время выполнения боевого задания боец с позывным «Монгол» спас более 10 раненых товарищей. О получении награды родственники участника спецоперации сообщили сотрудникам районной администрации.

За девять месяцев службы Александр был награжден медалями «За освобождение Авдеевки», «За отвагу» и медалью Суворова. В октябре 2024 года, отправляясь на последнее задание, он сказал матери: «За орденом пошел…». В июне 2025 года пришла весть о гибели героя. Его похоронили на родной земле, в поселке Новосельском. Родителям вручили орден Мужества.

«Эта награда — не просто знак признания, а подтверждение его боевого пути, его готовности идти до конца ради спасения товарищей», — написали земляки воина. «Низкий поклон его родителям, воспитавшим такого сына. Вечная память герою!» — добавили они.