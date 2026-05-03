Летом в Петровске состоится слёт юных казаков

В минувшие выходные Петровск принимал атамана Саратовского областного казачьего общества Андрея Фетисова. Он присутствовал при принесении юными казаками из клуба «Шашка» торжественной клятвы. Затем в общеобразовательной школе №3 было организовано общее чаепитие. Совместно с Андреем Викторовичем были рассмотрены проекты, запланированные к реализации в текущем году.

Андрей Фетисов высоко оценил развитие казачьего движения в Петровском районе, отметив, что наш город способен служить площадкой для организации патриотических мероприятий областного масштаба.

На базе одного из образовательных учреждений Петровска планируется проведение слета молодых атаманов Саратовской области. Наш район давно известен как место проведения казачьей игры «Казарла», привлекающей команды со всех уголков области. Во второй день мероприятия ожидается проведение слета атаманов, что позволит молодым казакам ознакомиться с достижениями и передовым опытом своих сверстников из других населенных пунктов.