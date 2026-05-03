На втором этапе реконструкции трамвайного маршрута №3 обустроят более 6 км путей

В рамках второго этапа реконструкции трамвайного маршрута №3 в Саратове строителям предстоит обустроить более 6 километров рельсового полотна на участке от Кировского депо до разворотного кольца в Детском парке. Завершение работ не только продлит движение обновлённой «тройки», но и позволит запустить маршрут №11, который сейчас замещается льготными автобусами. Следующим этапом станет обустройство Мирного переулка. Подрядчик подтверждает выполнение договорных сроков.

В настоящее время демонтировано более половины рельсового полотна. Ведётся уплотнение грунта, устройство дренажной системы, монтаж опор, электрооборудования, стрелочных переводов и рельсошпальной решётки. На объекте работают свыше 200 человек и 45 единиц техники. План работ детально проработан с министром транспорта, руководством города и СГЭТ. Задача находится на особом контроле.

Отдельное внимание уделят комплексному благоустройству: приведут в порядок примыкающие к путям дороги и остановочные павильоны. Благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина строительно-монтажные работы полностью профинансированы и обновлён подвижной состав. На «тройке» уже курсируют трёхсекционные «Витязь-М», а на «девятке» — «Львёнок» и «Богатырь-М». Приоритет региона — качественная реконструкция всей трамвайной сети.