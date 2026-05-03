В спецоперации погиб военный из Балашова Объедков Вячеслав

Скорбная весть пришла из зоны проведения специальной военной операции: погиб уроженец Балашовского района Саратовской области Вячеслав Объедков, служивший по контракту. Сообщение о гибели бойца было опубликовано районной администрацией.

Вячеслав Объедков родился 16 мая 1974 года в райцентре. Он поступил на службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации и принял участие в боевых действиях.

Прощание с военнослужащим состоялось 2 мая в Балашовском районе. Администрация МР выразила искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Объедкова в связи с невосполнимой утратой.