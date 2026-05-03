Балаковский район и Саратов стали лидерами бюджетной открытости

Министерство финансов Саратовской области завершило мониторинг уровня открытости бюджетных данных муниципальных образований за 2025 год.

Анализ проводился по девяти направлениям, включая первоначальный бюджет, отчётность, финансовый контроль, проект бюджета и общественное участие в бюджетных вопросах. По итогам 25 муниципальных образований отнесены к группе с высоким уровнем открытости бюджетных данных, 16 — с удовлетворительным.

Уже седьмой год подряд ни одно муниципальное образование не попало в группу аутсайдеров. Лидерами рейтинга, набрав максимально возможный балл, стали Балаковский район и город Саратов. Результаты оценки и итоговый рейтинг размещены на портале «Открытый бюджет Саратовской области» в разделе «Паспорта муниципальных образований».