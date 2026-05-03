В Саратовской области наградили победителей конкурса против наркотиков

В Саратовской области на заседании штаба по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних наградили победителей конкурса видеороликов «Скажи жизни да, наркотикам – нет!». Конкурс был направлен на антинаркотическую пропаганду среди подростков. Всего поступило более 35 работ от 65 участников — школьников и студентов.

Председатель областной комиссии Анастасия Борода вручила подарки и дипломы победителям. В своих видео участники продемонстрировали твердую жизненную позицию, сделав осознанный выбор в пользу здорового образа жизни и призвав сверстников отказаться от пагубных привычек.

«Сегодня мы видим поколение, которое делает осознанный выбор. Торжественная церемония награждения стала подтверждением того, что работа комиссии находит живой отклик в сердцах ребят», — отметила Анастасия Борода.