Римма Яхина: работа с триммером и бензопилой требует особой осторожности

Майские праздники — отличное время, чтобы выбраться на дачу. Главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина рассказала, как правильно совмещать отдых и активную работу в огороде и саду. «Работа на приусадебном участке — это, конечно же, хорошо, но может быть опасно. Активная физическая нагрузка с непривычки грозит тем, что вы „сорвете“ себе спину: может обостриться остеохондроз, появиться проблема с межпозвоночными грыжами», — предупредила она.

Доктор отметила, что в майские праздники увеличивается число ожогов и травм, связанных с использованием газонокосилок, триммеров, бензопил. «Во время работы с травмоопасными инструментами нужно соблюдать технику безопасности и исключить употребление алкоголя. Если не соблюдать простые правила, то простые дела по хозяйству могут принести необратимые последствия», — рассказала Римма Яхина.

Специалист рекомендует бережно относиться к своему здоровью и придерживаться принципов здорового образа жизни даже в праздничные дни.