В Саратове молодежь выпустила в Волгу 35 тысяч мальков

Фото: Молодая Гвардия

Саратовские молодогвардейцы приняли участие в юбилейном, 10-м выпуске мальков в Волгу. Акция прошла в рамках экологического проекта «Водорослям крышка».

Молодёжь выпустила в акваторию реки 35 тысяч мальков травоядных видов рыб, которые способствуют естественному очищению водоёма.

В региональном отделении «Молодой Гвардии» отметили, что акция объединила участников вокруг конкретного результата — восстановления природного баланса и поддержки водных ресурсов региона, а такие инициативы дают ощутимый результат.