Школьники в Кванториуме создают макеты военной техники времен ВОВ

В детском технопарке «Кванториум» проходит патриотическая акция «Техника, с которой мы победили», посвященная Году единства народов России и 81-й годовщине Победы. Школьники изучают историю и создают макеты легендарной военной техники: танка Т-34, БРДМ-2, ЗИС-6, зенитных установок, самолетов, кораблей и бронепоездов. Каждый проект сопровождается исследованием документов, фотографий и воспоминаний ветеранов.

Участники знакомятся с техническими достижениями СССР, биографиями конструкторов и ролью вооружения в судьбоносных сражениях. Ребята работают индивидуально и в командах, развивая инженерные навыки и умение сотрудничать, распределять роли и совместно достигать цели.

Акция завершится 9 мая, в День Победы. Организаторы отмечают, что такие проекты помогают сохранить историческую память и привить молодежи уважение к подвигу народа.