В Калининске предлагают создать сквер «Уютное место»

В Саратовской области продолжается всероссийское голосование за объекты благоустройства. На 2027 год вынесено 195 общественных территорий, которые выбрали сами жители. В Калининске предлагают благоустроить сквер «Уютное место» с пешеходными дорожками, газонами и качелями. В Екатериновке пространство у ЗАГСа хотят превратить в «Территорию Семьи» с Доской лучших семей района.

Голосование продлится до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Каждый житель старше 14 лет может повлиять на то, какой парк или сквер обновят в первую очередь. Министр строительства Михаил Бутылкин отметил, что федеральный проект доказал свою эффективность: в области обновили уже 1461 территорию.

Федеральная программа входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Президентом Владимиром Путиным.