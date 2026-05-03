Более 260 тысяч саратовцев вступили в домовые чаты в мессенджере MAX

Более 260 тысяч саратовцев присоединились к домовым чатам в национальном мессенджере MAX. Официальные каналы на этой платформе создали уже более 150 управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий. Домовые чаты создаются централизованно на базе приложения «Госуслуги.Дом» и позволяют оперативно решать вопросы содержания общего имущества.

Присоединиться к чату своего дома можно через мобильное приложение «Госуслуги.Дом» (кнопка «Домовой чат» на главной странице) либо обратившись в свою управляющую организацию для получения ссылки-приглашения. Сервис помогает жителям быстрее решать коммунальные проблемы и взаимодействовать с управляющими компаниями.

Государственная жилищная инспекция Саратовской области поддерживает внедрение цифровых инструментов для повышения прозрачности и оперативности в сфере ЖКХ.