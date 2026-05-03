Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 7:56

Более 260 тысяч саратовцев вступили в домовые чаты в мессенджере MAX

В Саратовской области 260 тысяч жителей общаются в домовых чатах MAX
Источник:kp.ru

Более 260 тысяч саратовцев присоединились к домовым чатам в национальном мессенджере MAX. Официальные каналы на этой платформе создали уже более 150 управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий. Домовые чаты создаются централизованно на базе приложения «Госуслуги.Дом» и позволяют оперативно решать вопросы содержания общего имущества.

Присоединиться к чату своего дома можно через мобильное приложение «Госуслуги.Дом» (кнопка «Домовой чат» на главной странице) либо обратившись в свою управляющую организацию для получения ссылки-приглашения. Сервис помогает жителям быстрее решать коммунальные проблемы и взаимодействовать с управляющими компаниями.

Государственная жилищная инспекция Саратовской области поддерживает внедрение цифровых инструментов для повышения прозрачности и оперативности в сфере ЖКХ.