В Саратовской области капитально отремонтируют 12 зданий больниц и поликлиник

В Саратовской области в рамках программы Президента России Владимира Путина по модернизации первичного звена здравоохранения в этом году капитально отремонтируют 12 зданий больниц и поликлиник. Полный список учреждений опубликован в карточках. К работам на большинстве объектов подрядчики уже приступили. Например, в 9-й городской больнице Саратова ведётся ремонт парапета в поликлиническом отделении, а в Татищевской районной больнице началось обновление инженерных коммуникаций — систем отопления, водоотведения, вентиляции и электрообеспечения. В других учреждениях запланированы замена окон и дверей, внутренняя отделка помещений, ремонт входных групп.

Фото: МинИнформ 64 Z

Всего на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе будет направлено более 1 миллиарда рублей. Кроме капитального ремонта 12 объектов, запланирована установка 43 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и закупка 10 единиц тяжёлого оборудования: флюорографов, маммографов, рентген-аппаратов и компьютерных томографов.

Благодаря решениям главы государства за последние несколько лет в регионе удалось значительно укрепить материально-техническую базу больниц и поликлиник, а также сделать доступнее для граждан самые современные медицинские технологии. Программа продолжается, и жители области смогут получать качественную помощь в обновлённых учреждениях.