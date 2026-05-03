Инновационные проекты могут получить гранты до 5 млн рублей

Фонд содействия инновациям объявил приём заявок на конкурс «Старт-1» для малых инновационных предприятий. Программа помогает компаниям на начальной стадии разработать и запустить производство новой продукции, технологий или услуг на основе собственных исследований.

Грант до 5 миллионов рублей можно получить по пяти направлениям: цифровые технологии, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производства, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. Преимущество у проектов, соответствующих приоритетам нацпроектов технологического лидерства.

Заявки принимаются до 1 июня 2026 года. Подать заявку и узнать подробности можно на сайтах фонда.