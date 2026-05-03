Ленинский район стал лучшим на городском этапе «Президентских состязаний»

Фото: Мэрия

На стадионе «Спартак» в Саратове прошёл городской этап «Президентских состязаний». Школьники из классов-команд разных районов соревновались в спортивном многоборье, теоретическом конкурсе, легкоатлетической эстафете и подвижных играх.

Борьба была напряжённой — каждый стремился привести свою команду к победе.

По итогам соревнований первое место занял Ленинский район. На втором месте — Заводской район, бронза досталась Кировскому району. Все участники показали достойные результаты, но победили сильнейшие.